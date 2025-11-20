قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025: عرض زواج

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

لن تُزعجك أي مشاكل عاطفية كبيرة، أنت جيد في العمل. ابحث عن خيارات استثمارية أفضل، وصحتك جيدة أيضًا.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

تخطيطك الدقيق سيُبهر مدرائك وزملائك، تعاون مع زميل موثوق به عند الحاجة، وتقبّل الملاحظات البناءة، نظّم ملفاتك وسجّل نقاط التقدم، النهج الصبور والمنضبط سيؤدي إلى نتائج ملموسة ويفتح آفاقًا للتقدم المستمر، ثق بحدسك اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تجنب الإفراط في العمل أو تخطي وجبات الطعام؛ حافظ على روتين ثابت للنوم والنشاط، اشرب كمية كافية من الماء، وخصّص وقتًا للتأمل الهادئ، تُحسّن العادات الصغيرة المنتظمة من مرونتك وتُساعد في الحفاظ على توازن مزاجك خلال الأيام المتغيرة بتركيز هادئ.

برج العقرب عاطفيا 

قد تتوقع تدخل شخص غريب في حياتك العاطفية، مما قد يؤدي إلى فوضى. من الضروري التحكم في هذه المشكلة، قد تتلقى النساء العازبات عرض زواج. من الجيد أيضًا الابتعاد عن الحبيب السابق، لأن الحياة الزوجية ستكون في خطر..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيجد متخصصو الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الفنادق، والرسوم المتحركة فرصًا في الخارج. من لديهم مقابلات عمل مُجدولة سيجتازونها بسهولة. يمكن لرواد الأعمال أن يكونوا جادين في توسيع شراكاتهم. سيجني رجال الأعمال العاملون في قطاعات المنسوجات، والتصميم الداخلي، وإكسسوارات الأزياء، والبناء، والنقل عائدات جيدة اليوم. 

العقرب برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
