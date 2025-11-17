قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025: استمر في التعلم

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

اليوم يحمل في طياته اللطف في المنزل، وخطوات واضحة للمهام، وأحاديث ودية تُخفف القلق. الإنجازات الصغيرة تبني الثقة. تحلَّ بالصبر مع الآخرين، وثق بحدسك، وحافظ على وتيرة ثابتة؛ وبحلول المساء، ستشعر بالسكينة وثقة أكبر فيما يجب عليك فعله فورًا.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

اللفتات الصغيرة، كرسالةٍ مُعبّرة أو مساعدةٍ في عملٍ روتينيّ، تُحدث فرقًا كبيرًا. إذا كنتَ عازبًا، فاحضر تجمعًا وديًا أو وافق على دعوةٍ بسيطة؛ فالروابط الجديدة قد تبدأ تدريجيًا. ثق بمشاعرك، لكن ابقَ هادئًا. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

استعدي لاستشارة طبيب عند الشعور بألم في المفاصل، خصصي وقتًا أطول للعائلة، فهذا سيمنحكِ راحة نفسية أكبر، قد تعاني بعض النساء من مشاكل في صحة الفم، لذا لا يترددن في زيارة طبيب الأسنان، يمكنكِ أيضًا اختيار يوم للإقلاع عن التدخين.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لإنهاء مهامك، إذ ستأتي مكالمة مقابلة جديدة في النصف الثاني من اليوم. يتوقع موظفو الحكومة تغييرًا في موقعهم. ثانيًا، اليوم مناسب لإطلاق مشروع جديد، ويجب عليك أيضًا الاستعداد لمواجهة مسائل قانونية بسيطة تتعلق بالضرائب..

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

تجنب التسرع، وتحقق من التفاصيل قبل إرسال العمل. إذا احتجت إلى طلب المساعدة، فافعل ذلك بهدوء. نجاح بسيط الآن قد يُتيح لك فرصة جيدة لإظهار مهاراتك لاحقًا. استمر في التعلم وكن موثوقًا لكسب الثقة والحصول على ثناء مستمر.

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

