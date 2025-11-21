وسام أبو علي | خالد الغندور يعلن عن أحسن محترف في مصر

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن أحسن محترف في مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور :" احسن محترف في مصر ٢٠٢٥ مايلي و الشيبي و وليد الكرتي و وسام ابو علي قبل ما يرحل".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.