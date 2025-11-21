كواليس دهس لودر لـ عامل نظافة في مصنع طوب بالعياط

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة وفاة عامل نظافة يبلغ من العمر 40 عامًا بعد أن دهسه لودر داخل مصنع للطوب بدائرة قسم العياط أثناء قيامه بعمله.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان فور انتهاء المعاينة، كما كلفت التحقيق مع قائد اللودر الذي اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، والتحفظ على اللودر كجزء من إجراءات الفحص الفني للوقائع.

تفاصيل التحقيقات

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بمصرع عامل داخل مصنع بدائرة قسم العياط.

انتقل العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، والمقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن العامل كان يؤدي أعمال النظافة داخل المصنع بجوار لودر، وعند قيام قائد اللودر برفع سكينته لم يلاحظ وجود العامل، فاصطدم به ما أدى إلى وفاته في الحال.



وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وأصدرت قرارًا بالتحفظ على قائد اللودر للتحقيق معه، وكلفت النيابة جهات التحقيق بالتحري عن ملابسات الحادث وظروفه الفنية لتحديد المسؤولية القانونية.