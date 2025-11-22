أسعار جرامات الذهب اليوم السبت 22-11-2025

شهد سعر الذهب استقرارا اليوم السبت، بعد تسجيل انخفاض أسبوعى، حيث عزز تقرير الوظائف الأمريكية الذى جاء أقوى من المتوقع بامتناع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 نحو 6182.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5410 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 نحو 4637.25 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 43280 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 4082.13 دولار.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.