سلطة دجاج بدريسينج الزبادي من الأكلات الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع مختلف الحميات الغذائية.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة دجاج بدريسينج الزبادي.
مقادير سلطة دجاج بدريسينج الزبادي
● صدور دجاج مسلوقة
● بودرة بصل
● بودرة ثوم
● ملح وفلفل
● بابريكا
● زيت
للسلطة:
● خس
● ذرة
● فلفل ألوان
للدريسينج:
● زبادي
● زيت زيتون
● ملح وفلفل
● مستردة
● مايونيز
طريقة تحضير سلطة دجاج بدريسينج الزبادي
يتبل الدجاج ببودرة البصل وبودرة الثوم والملح والفلفل والبابريكا
ويشوح في الزيت والزبدة
تخلط مقادير السلطة
ويضاف الدجاج على الوجه
ويقدم