محافظ الإسكندرية: خطة لتطوير منظومة التاكسي بعروس البحر

أكد محافظ الإسكندرية أن هناك قرارًا هامًا سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع يتعلق بتطوير منظومة التاكسي بالمحافظة، مشددًا على أن الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل سريع وفعّال.

جاء ذلك لقاء موسع نظّمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مع قيادات المحافظة وعدد من رجال الأعمال، وذلك لبحث رؤية محافظة الإسكندرية في ملفات التنمية الشاملة وتطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ: “لدينا من المعلومات والمعطيات والاحتياجات ما يكفي لاتخاذ قرار عاجل يعيد لتاكسي الإسكندرية مكانته، ويجعله لائقًا بعروس البحر المتوسط وبما يليق بالمواطن السكندري والزائرين”.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بوسائل النقل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا: “هدفنا الأول هو تقديم خدمة محترمة وآمنة ومناسبة للجميع، وسنعلن التفاصيل الكاملة خلال أيام”.