إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

تباين عالمي وتراجع محلي.. أسعار الحديد يوم الأحد 23-11-2025

علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025، فيما شهدت تراجعت في السوق المحلي، وخفضت غالبية الشركات أسعارها نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا 

سجّلت أسواق الحديد والصلب العالمية خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025 حركة أسعار متباينة بين الصعود والهبوط مع استقرار في بعض الأصناف،وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

ارتفعت أسعار الخردة 357  دولارا / طن، مقارنة  356 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بزيادة دولار، مدعومة بارتفاع الطلب من المصانع التركية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو  105 دولارات / طن، مقارنة بنحو 104 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي، بزيادة دولار.

أما أسعار البليت تراجعت بقيمة دولار ليسجل 428–435 دولارًا للطن FOB روسيا.

وانخفض أسعار حديد التسليح نحو 490 – 505 دولارات / طن.

أسعار الحديد محليا

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية بنسبة 10% في سعر الطن وهو الأكبر منذ العام الجاري، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الأحد نحو 35.700 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 33 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 34.505 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 35.500 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  35.000 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 34.250 جنيه من شركة الكومي. 

وصل سعر الطن نحو 34.000 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو  34.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 34 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو  33.000 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.000 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 33.00 جنيها من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

