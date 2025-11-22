نشأت الديهي: نتنياهو لو خرج من الحرب يموت سياسيًا.. وهذه دعوته للفصائل الفلسطينية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن بقاء اليمين المتطرف في إسرائيل مرهون باستمرار الحرب في قطاع غزة، قائلاً: "لا يمكن أن يعيش اليمين المتطرف إلا في مستنقع الحرب، فوجوده مرتبط بتواصل العدوان".

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لو خرج من الحرب يموت سياسيًا ولذلك فهو لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي.

وتابع "الواقع السياسي الحالي يثبت أن مسار التطبيع لم يكن مجديًا، مضيفًا: "لو كنا استمعنا لنصائح الرئيس السادات وتمسّكنا بمسار اتفاقية أوسلو، لما وصلنا إلى ما نشهده اليوم. ما الذي استفادته فلسطين من أحداث 7 أكتوبر؟".

وأشار إلى أن ما جرى كشف العالم على حقيقة ممارسات إسرائيل، مؤكدًا صمود الشعب الفلسطيني ورفضه للتهجير والتصفية، داعيًا إلى وقف الضغوط الداخلية والخلافات بين القيادات في رام الله وغزة والدوحة، بقوله "خلاف يؤدي إلى خراب لن تقوم قائمة مع هذا التشرذم والكراهية".

وشدد على ضرورة تشكيل جبهة فلسطينية موحّدة برؤية واحدة وقرار واحد، مؤكدًا أن العالم سيضطر للاستماع لصوت الفلسطينيين إذا توحدت صفوفهم، مضيفًا: "مينفعش يكون عندي واحد من حماس وواحد من فتح وواحد من الجهاد، هذا التشرذم لن يبني مستقبلًا، أرجوكم انتبهوا".