إزالة ورد النيل الضار من مجرى النهر بدمياط

شنت محافظة دمياط حملة مكبرة لإزالة ورد النيل الضار، وذلك فى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي، المشكلة برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وعضوية الجهات المعنية، من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة و الجوائح الصحية.

ونفذت اللجنة أعمالها اليوم بإزالة ورد النيل وجميع الحشائش بمجرى النيل بدمياط، وذلك برئاسة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط، ومشاركة كل من مفتشي الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل إدارة المنصورة فرع دمياط.

وسيتم استكمال اعمال اللجنة يوميا وتنظيف وتطهير مجرى النيل بجميع مراكز ومدن المحافظة لحماية النيل من التلوث والحفاظ عليه.