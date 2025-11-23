قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي
وزيرة التضامن: آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت ودعوات استبدالها خطوة للوراء
الخطة و8 غيابات .. 10معلومات عن لقاء الزمالك وزيسكو بـ الكونفدرالية
وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه
مصر تدعو كندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 قتـ.ـيلا
مقترحات برلمانية لحسم ملف المصالحات بعد التعديلات المرتقبة
حقيقة تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي.. الشركة المصرية توضح
نزل والده من تركيا لوداعه.. أحمد ممدوح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه بالمنوفية
انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها بحضور كبار الشخصيات
شاهد.. استعدادات المدارس لعقد انتخابات مجلس النواب 2025
محافظات

إزالة ورد النيل الضار من مجرى النهر بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

شنت محافظة دمياط حملة مكبرة لإزالة ورد النيل الضار،  وذلك فى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي، المشكلة برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وعضوية الجهات المعنية، من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة و الجوائح الصحية.

ونفذت اللجنة أعمالها اليوم بإزالة ورد النيل وجميع الحشائش بمجرى النيل بدمياط، وذلك برئاسة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط، ومشاركة كل من مفتشي الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل إدارة المنصورة فرع دمياط. 

وسيتم استكمال اعمال اللجنة يوميا وتنظيف وتطهير مجرى النيل بجميع مراكز ومدن المحافظة لحماية النيل من التلوث والحفاظ عليه.

دمياط محافظ دمياط لجنه الاصحاح الشؤن البيئية أيمن الشهابي

