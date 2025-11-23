شبح الغيابات يهاجم المصري في مواجهة كايزر تشيفز

يواجه الفريق الأول بالنادي المصري نظيره كايزر تشيفز فى كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السويس الجديد.

ويغيب عن المصري أمام كايزر تشيفز عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم صلاح محسن للإيقاف مباراتين بعد تعرضه للطرد أمام الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي الثاني، وأحمد عيد ومحمد مخلوف لعدم اكتمال الجاهزية، ويوسف الجوهري والذي يغيب منذ فترة طويلة بسبب إصابته في القدم وخضوعه لعملية جراحية، وباهر المحمدي وعمر الساعي، وحسين فيصل بسبب الإصابة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالة الأفريقية عن وقوع فريق المصري في المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جواره نادي الزمالك المصري وكايزر شيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.