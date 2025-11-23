محافظة الإسكندرية تواصل تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة مخالفات البناء

وجه أحمد خالد حسن سعيد محافظة الإسكندرية بمواصلة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ 544 قرار إزالة لإزالة التعديات منذ شهر أغسطس حتى الآن.

وأوضح محافظ الاسكندرية، في بيان اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، تمكنت خلال الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتى 22 نوفمبر الجاري من تنفيذ 544 قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة؛ حيث تم استرداد 1693 فدان 17 قيراط 24.52 سهم أراضي زراعية بعد إزالة التعديات عليها ، بالإضافة إلى استرداد 660748 م2 أراضي أملاك دولة صالحة للبناء.

وعلى الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ ، المهندسة هبة حفني رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجهات التنفيذية لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ أعمال المتغيرات المكانية بالإضافة إلى تحرير محاضر شرطية للمتعدين والمخالفين، حيث أشارت حفني إلى أنه خلال الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتى 22 نوفمبر الجاري تم ازالة 486 متغير مكاني.

يأتي هذا يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لأي صورة من صور التعدي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك من خلال حملات مكثفة تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهات الولاية.