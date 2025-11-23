قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية تواصل تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة مخالفات البناء

صورة من حملات الإزالة
صورة من حملات الإزالة
أحمد بسيوني

وجه أحمد خالد حسن سعيد محافظة الإسكندرية بمواصلة  أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ 544 قرار إزالة لإزالة التعديات منذ شهر أغسطس حتى الآن.

وأوضح محافظ الاسكندرية، في بيان اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، تمكنت خلال الفترة من  9 أغسطس 2025 وحتى 22 نوفمبر الجاري من تنفيذ 544 قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة؛ حيث تم استرداد 1693 فدان 17 قيراط 24.52 سهم أراضي زراعية بعد إزالة التعديات عليها ، بالإضافة إلى استرداد 660748 م2 أراضي أملاك دولة صالحة للبناء.

وعلى الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ ، المهندسة هبة حفني رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء  وجهات التنفيذية لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ أعمال المتغيرات المكانية بالإضافة إلى تحرير محاضر شرطية للمتعدين والمخالفين، حيث أشارت حفني إلى أنه خلال الفترة من  9 أغسطس 2025 وحتى 22 نوفمبر الجاري تم ازالة 486 متغير مكاني.

يأتي هذا يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لأي صورة من صور التعدي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك من خلال حملات مكثفة تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهات الولاية.

الاسكندرية ازالة المخالفات الموجة ال27 جهاز حماية أملاك القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

أشرف عبدالباقي

أشرف عبد الباقي: استوحيت شخصية عزت بـ ولد بنت شايب من والدي الراحل

عمرو أديب

عمرو أديب: اسرائيل تخترق كل حركات المقاومة من حماس وحزب الله وإٍيران وسوريا

لبنان

خبير عسكري: لبنان تسعى للاستفادة من حالة سلام لتكوين الدولة والسلطة الوطنية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد