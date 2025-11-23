شعوذة.. القبض على دجالين نصبا على مواطنين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبرفقته عاطل “يعاونه فى إدارة صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى”، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) .

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويرهما لمقاطع فيديو أثناء ممارستهما أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.