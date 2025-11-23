قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

خطة مشتركة بين لجنة إدارة الأزمات و"رجال الأعمال" لتعزيز جاهزية الاقتصاد لمواجهة الكوارث

خلال التوقيع
خلال التوقيع
ولاء عبد الكريم

في خطوة تعكس التوجه نحو بناء شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، عقدت شبكة أرايز مصر برئاسة المهندس حسام الجمل، التي تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين إنشاءها، اجتماعاً موسعاً مع اللواء محمد عبد المقصود مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، بحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية وعضو شبكة أرايز والعديد من أعضاء الشبكة.

استهدف الاجتماع بحث آليات التعاون بين اللجنة القومية والجمعية في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديد الأولويات القطاعية ووضع تصور للتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث UNDRR تمهيداً لوضع خطة عمل مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة.

في بداية الاجتماع أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي أهمية تكاتف أجهزة الدولة والقطاع الخاص في نشر الوعي بالمخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المرتبطة بالكوارث بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية ودعم خطط التنمية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر مشيداً بمبادرة شبكة أرايز واللجنة القومية نحو وضع إطار للتعاون المؤسسي بين الجانبين.

من جانبه أشاد المهندس حسام الجمل بحرص اللجنة القومية على إشراك القطاع الخاص ضمن هيكلها التنظيمي مؤكداً أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة في دمج مؤسسات المجتمع المختلفة ضمن منظومة واحدة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وأوضح أن دور شبكة أرايز الوطنية يتمثل في اقتراح السياسات التنظيمية والتحفيزية للقطاع الخاص بما يعزز من مرونته الإنتاجية وقدرته على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك في مجالات التمويل وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.

وأكد اللواء محمد عبد المقصود أن اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث تولي اهتماماً خاصاً بدور القطاع الخاص في الحد من المخاطر قبل وقوعها وفي مرحلة التعافي منها موضحاً أن اللجنة تعمل حالياً على صياغة استراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين لتأسيس صندوق وطني لمواجهة الكوارث والأزمات.

 كما أشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل قطاعات السياحة والإسكان والزراعة والصناعة بهدف تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الاقتصادية

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول السياسات التنظيمية اللازمة لدعم القطاع الخاص وأهمية التنسيق مع المحافظات في نشر الوعي المجتمعي وإشراك الشركات العاملة في مجالات النقل والأدوية والصناعات الغذائية في خطط إدارة الأزمات إلى جانب التوسع في تطبيق الزراعات الذكية والزراعة الكهروضوئية للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع خطة تعاون مشتركة بين الجانبين تشمل التواصل المنتظم مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمشاركة في المنتديات الدولية المقبلة وتعيين منسقين من الطرفين.

 كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة كل شهرين وتنفيذ برامج توعوية للقطاعات ذات الأولوية وهي السياحة والإسكان والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية مع إعداد تصور مشترك للسياسات التنظيمية والتحفيزية ومشاركة ممثلي شبكة أرايز في المؤتمرات المحلية والإقليمية ذات الصلة

وأكد الحضور أن التعاون بين اللجنة القومية وشبكة أرايز يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأزمات وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة المخاطر والكوارث.

