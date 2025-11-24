متحف السويس القومي ينظم يوم ترفيهي لـ الضم وضعاف السمع

استقبل متحف السويس القومي، مجموعة من الصم وضعاف السمع بالسويس، لقضاء يوم ممتع ضمن فعاليات الاحتفال بـ اليوم العالمي للطفل، وذلك لتقديم المعلومات التراثية والأنشطة الترفيهية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

متحف السويس القومي



أوضحت إدارة متحف السويس القومي، أن اليوم الترفيهي والثقافي تضمن ورشة فنية بسيطة ومميزة للتلوين، بالإضافة إلى شرح معنى كلمة متحف، وآداب زيارة المتحف، والتعرّف على محتوياته ومقتنيات قاعاته.

يذكر أن أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.