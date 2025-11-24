قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنشيط السياحة تشارك في معرض ITB برلين 2026

صورة سابقة من مشاركة مصر في معرض السياحة ITB برلين
محمد الاسكندرانى

تعتزم هيئة تنشيط السياحة المشاركة في معرض ITB برلين في دولة ألمانيا المقرر انعقاده في الفترة من 3 – 5 مارس 2026، بمشاركة القطاع الخاص.

مصر تشارك في معرض ITB برلين


أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن معرض برلين السياحي يعتبر من أكبر وأهم المعارض الدولية حيث يتجاوز عدد العارضين في 2025 أكثر من 5600 عارض مثلوا أكثر من 180 دولة وتجاوز عدد زوار المعرض أكثر من 100 ألف زائر مهني وأكثر من 1300 مشتري إلى جانب الحضور الإعلامي لأكثر من 3200 صحفي وأكثر من 300 مدون.


يذكر أن  المشاركة في ITB 2026، لها أهمية خاصة للقطاع السياحي المصري، التي تعد أحد أهم وأكبر البورصات السياحية التي تُقام على مستوى العالم ويشارك فيها العديد من صناع القرار وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم.


وتعد المشاركة بالفرصة لإبراز والترويج للثراء والتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري والذي لا مثيل له في العالم، في إطار الرؤية والاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآُثار، بالإضافة إلى إطلاع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات ووكلاء السياحة والسفر بأبرز مستجدات القطاع السياحي في مصر وبحث سبل التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة له من الأسواق المختلفة لاسيما السوق الألماني.
 

تنشيط السياحة هيئة تنشيط السياحة معرض ITB برلين السياحة مصر

