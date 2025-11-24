السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولى MITT 2026

تعتزم هيئة تنشيط السياحة المشاركة في المعرض السياحي الدولى MITT المقرر انعقاده في الفترة من 11 – 13 مارس 2026، بمشاركة القطاع الخاص.



أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن المعرض من أكبر وأهم المعارض السياحية التى يتم تنظيمها في روسيا بمشاركة حوالى 30 دولة و58 إقليم روسى ويبلغ عدد زائريه نحو 16 ألف زائر.

يذكر أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار خطة الوزارة والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق الروسي، لافتا إلى أهمية هذا السوق بالنسبة للسياحة المصرية حيث يحتل المرتبة الثانية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مؤكدا العلاقات المثمرة والفعالة التي تربط بين مصر وروسيا وما تشهده من تعاون في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

تجدر الإشارة إلى أن شاركت هيئة تنشيط السياحة العام السابق في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 م2 بمشاركة عدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة بالإضافه إلى شركتي مصر للطيران وred sea .