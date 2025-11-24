وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحرص على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المياه خلف السد

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن بيان وزارة الري بشأن تسجيل زيادة قدرها 80% في منسوب المياه يعكس وجود إدارة خاطئة لسد النهضة من الجانب الإثيوبي، موضحًا أن التصرفات المائية الحالية للسد تكشف عن أسلوب تشغيل غير منضبط.

التشغيل الرئيسي للسد

وأوضح محمد نصر علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التشغيل الرئيسي للسد يتم حاليًا عبر مفيض الطوارئ، وهو ما لا ينبغي استخدامه بهذه الطريقة في الظروف الطبيعية، معتبرًا أن هذا النمط من التشغيل يعد مؤشرًا واضحًا على سوء إدارة عمليات السد.

وشدد محمد نصر علام، على أن إثيوبيا تحرص دائمًا على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المياه خلف السد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التصرفات المائية المفاجئة وتأثيراتها على دول المصب، مشيرًا إلى أن مصر اضطرت لإجراءات عاجلة وفتح مفيض توشكى للتعامل مع كميات المياه الزائدة، نتيجة للإدارة غير السليمة للسد الإثيوبي خلال الفترة الحالية.