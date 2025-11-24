مهران: النيابة العامة المصرية قامت بعمل طفرة تكنولوجية من أجل التيسير على المواطنين

أكد هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر، أنه عملنا على تقديم خدمات النيابة العامة من خلال الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه يمكن الإستعلام عن القضايا من خلال تطبيق يتم الإستعلام عنها وتفاصيلها والأحكام المتخذة من القضاء.

وقال هشام مهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن النيابة العامة المصرية قامت بعمل طفرة تكنولوجية من أجل التيسير على المواطنين

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر، أن المواطن المصري والمرأة المصرية يمكنهم طلب إعلام الوراثة وإٍستلامه في المنزل إضافة إلى معرفة القضايا الجنائية من خلال رسالة على الهاتف المحمول.

وأشار إلى أنه من خلال التطبيق سيكون لدى المواطن معرفة كافة القضايا التي يمكن أن يكون متهم فيها، إضافة إلى معرفة مخالفات المرور، ويمكن للمواطن التظلم