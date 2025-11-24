التداولات السعودية في السوق الأمريكية تواصل تسجيل مستويات قياسية وتتجاوز 216 مليار ريال

سجلت التداولات (بيعًا وشراءً) في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ارتفاعا بنحو 126.4 مليار ريال وبنسبة 141% لتبلغ 216.1 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.



وتعد التداولات من السعودية في سوق الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث 2025 الأعلى على الإطلاق وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.



وبحسب تقرير الهيئة عن قيم التداول بواسطة مؤسسات السوق المالية في الأسواق العالمية، فقد سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث ارتفاعا بنسبة 12% وبقيمة 22.7 مليار ريال مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 193.4 مليار ريال.



يشار إلى أن تقرير هيئة السوق المالية عن قيمة تداولات الأشخاص المرخص لهم (الوسطاء المحليين) في الأسواق العالمية؛ لا يتضمن تفاصيل عدد المحافظ السعودية في الخارج، كما لا يتضمن عدد المستثمرين المتداولين مباشرة عن طريق وسطاء خارجيين ولا أحجام تداولاتهم.