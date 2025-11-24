قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان| متابعة المشروعات.. تمكين المرأة.. ومطالب جماهيرية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 23/11/2025 أحداث متنوعة .

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروع تطوير وتجميل وتوسعة طريق السادات بطول 4 كم  ، والتى تجاوزت نسبة الـ 97.5 % .

محافظ أسوان:نسابق الزمن للإنتهاء من توسعة طريق السادات بنسبة إنجاز97.5%

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتعامل الفورى مع المشاكل التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى ، مع تسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأعباء ومواجهة التحديات فى قطاعات العمل العام المختلفة .

محافظ أسوان يوجه بسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتعامل الفورى مع المشاكل التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى ، مع تسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأعباء ومواجهة التحديات فى قطاعات العمل العام المختلفة .

جهود متنوعة 

نظمت جامعة أسوان ورشة عمل متخصصة حول دعم وتعزيز الكوادر البشرية ورفع كفاءة المنظومة الإدارية ومستحقات العمالة اليومية غير المنتظمة، وذلك تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبإشراف خالد عسران أمين عام الجامعة.
جامعة أسوان تنظم ورشة لتعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى المنظومة الإدارية

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة خلال الشهرين الماضيين وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.


محافظ أسوان: دعم أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب وذوي الهمم

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء رماح السيد بإفتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة كلابشة والذى يعتبر أول فرع على الطريق الزراعى الشرقى كوم أمبو / إدفو ، وتم إنشاؤه على مساحة 360 م2 لتقديم جميع العمليات والخدمات المالية والمصرفية ، بجانب الصراف الإلكترونى التابع للبنك لتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء فى الصرف والإيداع. 


السكرتير العام المساعد بأسوان لافتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة كلابشة

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

مصطفي كامل

تجاوزات وتمويل من الخارج..مصطفى كامل يكشف فساد بعض أعضاء مجلس الموسيقيين

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

