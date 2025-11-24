أخبار أسوان| متابعة المشروعات.. تمكين المرأة.. ومطالب جماهيرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 23/11/2025 أحداث متنوعة .

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروع تطوير وتجميل وتوسعة طريق السادات بطول 4 كم ، والتى تجاوزت نسبة الـ 97.5 % .

محافظ أسوان:نسابق الزمن للإنتهاء من توسعة طريق السادات بنسبة إنجاز97.5%

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتعامل الفورى مع المشاكل التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى ، مع تسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأعباء ومواجهة التحديات فى قطاعات العمل العام المختلفة .

محافظ أسوان يوجه بسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات

جهود متنوعة

نظمت جامعة أسوان ورشة عمل متخصصة حول دعم وتعزيز الكوادر البشرية ورفع كفاءة المنظومة الإدارية ومستحقات العمالة اليومية غير المنتظمة، وذلك تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبإشراف خالد عسران أمين عام الجامعة.

جامعة أسوان تنظم ورشة لتعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى المنظومة الإدارية

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة خلال الشهرين الماضيين وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.



محافظ أسوان: دعم أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب وذوي الهمم

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء رماح السيد بإفتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة كلابشة والذى يعتبر أول فرع على الطريق الزراعى الشرقى كوم أمبو / إدفو ، وتم إنشاؤه على مساحة 360 م2 لتقديم جميع العمليات والخدمات المالية والمصرفية ، بجانب الصراف الإلكترونى التابع للبنك لتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء فى الصرف والإيداع.



السكرتير العام المساعد بأسوان لافتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة كلابشة