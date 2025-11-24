قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن تشارك في ختام المنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل بالرباط

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم الختام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل بحضور ورئاسة الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل (ONDE) والذى عقد بمقر مجلس النواب بالرباط تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

ويندرج هذا المنتدى، المنظم من جانب  المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “مشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا”، في إطار رؤية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية تجاه إفريقيا، وتعزيز التعاون بين المغرب والدول الإفريقية وتضع الشباب في قلب جميع مبادرات التنمية.

وجاءت المشاركة المصرية ضمن وفود رسمية ضمت نحو 170 ضيفا من وزراء ورؤساء برلمانات ومسؤولين ممثلين عن  28 دولة افريقية، إلى جانب برلمانات الأطفال من مختلف الدول وضم الوفد المرافق لنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور هانم عمر مدير عام الادارة العامة لشئون الطفل.

وشاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء الموسع الذي ترأسته الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل (ONDE) مع رؤساء الوفود المشاركة، حيث جرى استعراض مضامين إعلان الرباط وأهميته في تعزيز مشاركة الأطفال في جهود التنمية بالقارة.

وشهدت فعاليات الختام اعتماد الإعلان الختامي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل، والذي أطلق عليه اسم “إعلان الرباط لمشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا” والذى يكرس إنشاء  الشبكة الإفريقية لحقوق الطفل،كمنصة قارية والتي سيستضيف المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب مقرها، وسيمنحها كل الدعم اللازم.

ويلتزم الإعلان بتشجيع الحوار وتبادل الخبرات وبناء رؤية إفريقية مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأطفال الأفارقة فى مسارات التنمية، مؤكدا التزامه بأن تكون الشبكة الأفريقية لحقوق الطفل بنية تعاون إفريقية غير حكومية تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأفريقية الشريكة ويشجع الإعلان إنشاء برلمانات أطفال بالدول الأفريقية وإشراك الأطفال فى متابعة السياسات العمومية والالتزامات الإقليمية والدولية.

وعلى هامش المنتدى، عقدت صاروفيم عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من الدول الإفريقية المشاركة، حيث التقت ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،نعيمة بن يحيى في إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطفولة والأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال.

كما استقبل السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي  المهندسة مرجريت صاروفيم، حيث تناول اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين الدولتين الشقيقيتين مصر والمغرب في مجال الطفولة.

 وجاء المنتدى الذى احتضنته المملكة المغربية  فى إطار تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات حول قضايا الطفولة في القارة، وناقش عبر  جلسته الرئيسية دور صناع فى تيسير ممارسة حق مشاركة الاطفال فى السياسات العامة فى إفريقيا، كما تضمن 5 ورش، تناولت حق الأطفال فى المشاركة فى السياسات والاستراتيجيات العامة بافريقيا فى مواجهة تحديات التعليم العادل والشامل إلى الرعاية الصحية ومكانة الصحة النفسية فى برامج أفريقيا ،تشغيل الأطفال، بناء استجابات فعالة ومقاربات ملموسة  لمواجهة ظواهر الاطفال فى الشارع والزواج المبكر .

مرجريت صاروفيم وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الختام الرسمي للمنتدى الإفريقي المرصد الوطني لحقوق الطفل

