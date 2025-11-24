مدير تعليم دمياط : لا شكاوى من التجهيزات اللوجستية بلجان انتخابات النواب

أكد ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على الاستعداد التام والجاهزية اللوجستية لجميع لجان الانتخابات المقامة داخل مدارس المحافظة، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكاوى تتعلق بالتجهيزات حتى الآن.

وترأس "عمـــاره" غرفة عمليات متابعة التجهيزات للتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية، والتي تشمل: تجهيز غرف الاقتراع، وتوفير أماكن المبيت المخصصة للسادة الضباط القائمين على تامين اللجان.

كما اطمأن "وكيل الوزارة" على توافر المراوح وأماكن الانتظار المناسبة بهدف التيسير على الناخبين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان أدائهم حقهم الدستوري في مناخ آمن ومريح.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالتكاتف والتنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق بمكانة دمياط.