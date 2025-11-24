قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

غرفة "النيابات والمحاكم" تُتابع مشاركة موظفيها في الإشراف على الانتخابات

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة النقيب كريم عبدالباقي، عن مباشرتها أعمال المتابعة الميدانية والمكتبية لعملية إشراف موظفي النقابة على سير انتخابات مجلس النواب التي انطلقت المرحلة الثانية منها صباح اليوم الإثنين في 13 محافظة.

وأكدت الغرفة، أن أعمالها بدأت منذ الساعة السابعة صباحًا مع بدء فتح اللجان، وتم التنسيق المباشر مع رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بهدف:

  • متابعة انتظام الموظفين المشاركين في الإشراف.
  • جمع الملاحظات الميدانية الواردة من الأعضاء.
  • التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية المختصة لضمان توفير الدعم اللوجستي والإداري.

وأشادت غرفة العمليات بـ المشاركة المتميزة من موظفي الهيئات القضائية والجهات المعاونة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الفئات العاملة داخل منظومة العدالة، لضمان نزاهة واستقرار العملية الانتخابية.
متابعة على مدار الساعة.

وأكد كريم عبدالباقي، أن غرفة العمليات مستمرة في عملها على مدار الساعة طوال أيام العملية الانتخابية، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة للمشاركين في الإشراف، وتلقي التقارير من النقابات الفرعية أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أي إشكاليات قد تظهر.

واختتم عبدالباقي تصريحه بالتشديد على أن النقابة العامة للنيابات والمحاكم تضع في مقدمة أولوياتها دعم موظفيها وتسهيل مهامهم خلال هذا الاستحقاق الوطني، بما يعكس الصورة المشرفة للعاملين بالهيئات القضائية أمام الرأي العام.

