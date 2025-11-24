الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية تحقيق تقدم في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تحقيق تقدم في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.



وقال ترامب - في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - "هل من الممكن حقا أن يحدث تقدم كبير في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟".. وتابع قائلا: "لا تصدقوا ذلك حتى تروه، ولكن قد يكون شيء جيد يحدث حاليا.".



يأتي ذلك بعد مرور يوم واحد على تأكيد واشنطن وكييف على أن أي اتفاق محتمل لوقف الحرب مع روسيا يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا بشكل كامل، وذلك عقب محادثات بناءة جرت بين مسئولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف.

