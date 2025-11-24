قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية توفير بيئة آمنة للمواطنين لممارسة حقوقهم بحرية

غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان
غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

انطلقت صباح اليوم أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة السفير محمود كارم، وعضوية عبد الجواد أحمد المشرف على أعمال الغرفة، والأساتذة دينا خليل ومحمود بسيوني عضوي المجلس وبمشاركة فرق الرصد الميدانية المنتشرة في جميع المحافظات لضمان تغطية شاملة لكافة اللجان الانتخابية.

وتعمل الغرفة على متابعة مجريات العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية، كما تسعى الغرفة إلى رصد الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين وأطراف العملية الانتخابية، وتوثيقها بدقة لضمان التعامل معها بطريقة منظمة ومسؤولة بما يحافظ على انضباط العملية الانتخابية ويعزز مصداقيتها.

وأكد السفير كارم، أن المجلس يتابع الانتخابات بكل حيادية وموضوعية، مشددًا على أن التصويت الحر والنزيه يشكل أحد ركائز ممارسة الحقوق السياسية وتعزيز الديمقراطية الحديثة.

وأضاف أن المجلس يؤكد أهمية توفير بيئة آمنة للمواطنين لممارسة حقوقهم بحرية، و التعامل مع أي ملاحظات أو تجاوزات وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار عبد الجواد أن الغرفة تعمل وفق آلية متابعة لحظية تشمل تقارير ميدانية مباشرة، وخطوط تواصل مفتوحة مع المتابعين المعتمدين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب استقبال الشكاوى عبر الأرقام المخصصة والموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على الرصد السريع لأي معوقات لضمان انضباط العملية الانتخابية وسلاسة إجراءاتها في مختلف المحافظات.

