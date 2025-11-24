الصين تقدم مساعدات مالية لفيتنام المتضررة من الفيضانات

أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم /الاثنين/، إن الصين ستقدم مساعدات مالية لفيتنام المتضررة من الفيضانات.



وأوضحت ماو - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الصين لاحظت أن العديد من المناطق في فيتنام عانت حديثاً خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الكوارث الناجمة عن الأعاصير والفيضانات.



وأضافت ماو أن الصين ستقدم المساعدات المالية انطلاقا من اعتبارات إنسانية وفي إطار روح الصداقة تجاه الشعب الفيتنامي.



وأشارت إلى أنه في ظل قيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي وحكومة فيتنام، فإن سكان المناطق المتضررة سيتجاوزون الصعوبات وسيعيدون بناء منازلهم قريبا.

وتابعت المتحدثة قائلة "حسبما نعلم، لا توجد تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح بين المواطنين الصينيين في فيتنام".

