وزير الرياضة: استضافة مصر لمونديال الكاراتيه تأكيد جديد لقوة الملف الرياضي المصري

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه يمثل خطوة مهمة تعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضة المصرية على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن اختيار مصر لاستضافة الحدث يعبر عن ثقة الاتحادات العالمية في قدرات الدولة.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أوضح الوزير خلال لقائه مراسل القناة أسامة عيد، أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية رياضية تضاهي المعايير العالمية، ما يؤهلها لاستضافة أكبر البطولات دون أي عقبات.

وأضاف صبحي أن التحضير للبطولة بدأ منذ عام كامل في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز وجود مصر على خارطة تنظيم البطولات الكبرى، لافتًا إلى أن هذه النسخة تعد الأولى التي تستضيفها مصر منذ نحو 37 عامًا، وهو ما يمنحها قيمة خاصة ويبرز التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة تواصل الاستثمار في المنشآت الرياضية والمتابعة الدقيقة لكل تفاصيل الإعداد، لضمان خروج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر ومكانتها.