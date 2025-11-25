محاضر ضد 19 مصنعًا وإنذار 21 منشأة وضبط 441 أجنبيًا دون تصاريح

قاد وزير العمل محمد جبران جولة ميدانية جديدة ، وذلك بمناطق صناعية بمحافظة السويس، ضمن خطة الوزارة للتفتيش على المنشآت الصناعية في كافة المحافظات ، ومتابعة التزامها بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل..

وشملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، حيث كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تمثلت في تحرير محاضر عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنع، إلى جانب توجيه إنذارات قانونية لعدد 21 مصنع لمخالفتها الضوابط الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل وفقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 441 عاملاً أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم طبقًا للقانون، فضلاً عن تحرير 19 إنذارًا لمصانع لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى تحرير محضرين إضافيين لمخالفات أخرى..

وأكد معالي وزير العمل أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون، وحماية حقوق العمال، وضمان التزام أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.