جولة روحية للأنبا أباكير والأنبا بيتر بدير القديسة دميانة

زار نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، دير القديسة العفيفة دميانة للراهبات ببراري بلقاس، وذلك بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة.

جولة بمعالم الدير

كما رافقه في الزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة.

واصطحب الأنبا ماركوس ضيفيه في جولة شاملة بمعالم الدير، الذي يعود تأسيسه إلى القرن الرابع الميلادي، حيث تعرفوا على تاريخه وروحانيته العريقة.

وخلال الزيارة، تبارك نيافة الأنبا أباكير من قبر الشهيدة القديسة دميانة، كما زار مزار مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس الدير الراحل.

كما التقى نيافة الأنبا أباكير بعدد كبير من راهبات الدير، وألقى عليهن كلمة روحية ملهمة تناولت معاني التكريس والفرح بالخدمة، مختتمًا زيارته بجو من المحبة والبركة.