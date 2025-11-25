قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جولة روحية للأنبا أباكير والأنبا بيتر بدير القديسة دميانة

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

زار نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، دير القديسة العفيفة دميانة للراهبات ببراري بلقاس، وذلك بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة.

جولة بمعالم الدير

كما رافقه في الزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة.

واصطحب الأنبا ماركوس ضيفيه في جولة شاملة بمعالم الدير، الذي يعود تأسيسه إلى القرن الرابع الميلادي، حيث تعرفوا على تاريخه وروحانيته العريقة.

وخلال الزيارة، تبارك نيافة الأنبا أباكير من قبر الشهيدة القديسة دميانة، كما زار مزار مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس الدير الراحل.

كما التقى نيافة الأنبا أباكير بعدد كبير من راهبات الدير، وألقى عليهن كلمة روحية ملهمة تناولت معاني التكريس والفرح بالخدمة، مختتمًا زيارته بجو من المحبة والبركة.

الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية الأنبا ماركوس أسقف دمياط القديسة دميانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

ليفربول

بينهم كلوب وزيدان.. 7 مرشحين كبار لإنقاذ ليفربول من أزمته

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد