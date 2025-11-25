الفيلم العراقي «أناشيد آدم» ضمن مسابقة مهرجان الفيوم السينمائي

تنطلق اليوم، الثلاثاء، فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي في دورته الثانية، بمشاركة مجموعة من الأفلام التي تمثل تجارب جديدة داخل السينما المستقلة في المنطقة.

وتشهد المسابقة الرسمية للأفلام المشاركة حضور اثنين من أبرز الأعمال العربية لهذا العام، هما فيلم "أجورا" للمخرج التونسي علاء الدين سليم، الذي يقدم رؤية فنية تتقاطع مع قضايا الإنسان والوجود بأسلوب بصري مميز، وفيلم "أناشيد آدم" من العراق للمخرج عدي رشيد، الذي يعود إلى المهرجانات بفيلم يطرح أسئلة عميقة حول الواقع الإنساني والاجتماعي في سياق سردي مختلف.

وتعد مشاركة الفيلمين إضافة للمسابقة الرسمية، لما يحمله كلاهما من بصمة إخراجية خاصة وتجربة فنية تعزز حضور السينما العربية في المحافل الدولية والإقليمية.

كما تعكس هذه المشاركات اتساع الاهتمام العربي بصناعة السينما وتطوير محتواها، خاصة في المهرجانات التي تحتفي بالأعمال المستقلة وصناعها.





وينتظر أن يشهد المهرجان في أيامه المقبلة مجموعة من العروض والندوات والفعاليات الموازية التي تسلط الضوء على تجارب سينمائية متنوعة، إلى جانب إتاحة مساحة للحوار بين صناع الأفلام والجمهور ومحبي الفن السابع.

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم اليوم، الثلاثاء، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض 60 فيلمًا من أكثر من 20 دولة.

