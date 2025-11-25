قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
فن وثقافة

الفيلم العراقي «أناشيد آدم» ضمن مسابقة مهرجان الفيوم السينمائي

فيلم أناشيد أدم
فيلم أناشيد أدم
محمد نبيل

تنطلق اليوم، الثلاثاء، فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي في دورته الثانية، بمشاركة مجموعة من الأفلام التي تمثل تجارب جديدة داخل السينما المستقلة في المنطقة.

وتشهد المسابقة الرسمية للأفلام المشاركة حضور اثنين من أبرز الأعمال العربية لهذا العام، هما فيلم "أجورا" للمخرج التونسي علاء الدين سليم، الذي يقدم رؤية فنية تتقاطع مع قضايا الإنسان والوجود بأسلوب بصري مميز، وفيلم "أناشيد آدم" من العراق للمخرج عدي رشيد، الذي يعود إلى المهرجانات بفيلم يطرح أسئلة عميقة حول الواقع الإنساني والاجتماعي في سياق سردي مختلف.

وتعد مشاركة الفيلمين إضافة للمسابقة الرسمية، لما يحمله كلاهما من بصمة إخراجية خاصة وتجربة فنية تعزز حضور السينما العربية في المحافل الدولية والإقليمية. 

كما تعكس هذه المشاركات اتساع الاهتمام العربي بصناعة السينما وتطوير محتواها، خاصة في المهرجانات التي تحتفي بالأعمال المستقلة وصناعها.


وينتظر أن يشهد المهرجان في أيامه المقبلة مجموعة من العروض والندوات والفعاليات الموازية التي تسلط الضوء على تجارب سينمائية متنوعة، إلى جانب إتاحة مساحة للحوار بين صناع الأفلام والجمهور ومحبي الفن السابع.

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم اليوم، الثلاثاء، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض 60 فيلمًا من أكثر من 20 دولة.

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

جانب من اللقاء

كاتب: غياب الناخبين قد يفتح الطريق لمرشح أقل كفاءة

الكاتب الصحفي جمال حسين

جمال حسين: منافسة مشتعلة في دوائر المنوفية والشرقية والدقهلية خلال انتخابات النواب 2025

أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد

انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

