قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

براكين تستيقظ بعد قرون من السكون.. ماذا يحدث في باطن الأرض؟

بركان
بركان
أمينة الدسوقي

في سلسلة من المشاهد الجيولوجية المثيرة، عاد بركانان خامدان أحدهما في روسيا والآخر في إثيوبيا إلى الحياة بعد مئات وآلاف السنين من الصمت، في ظاهرة أثارت قلق الخبراء وتساؤلات حول العلاقة بين الزلازل العنيفة والنشاط البركاني المفاجئ.

بركان كراشينينيكوفا يستيقظ بعد 400 عام

وثقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عبر صور التقطت بواسطة أحد أقمارها الصناعية لحظة استيقاظ بركان كراشينينيكوفا في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وذلك بعد 400 عام من السكون التام.

وحسب فريق الاستجابة لثورانات براكين كامتشاتكا، بدأ البركان قذف الحمم وإطلاق أعمدة الرماد في صباح الثالث من أغسطس الماضي، ليدخل مرحلة نشاط مستمرة منذ ذلك التاريخ، وفقًا لمجلة نيوزويك.

ثوران مفاجئ في منطقة تُعد من الأكثر نشاطًا عالميًا

ورغم أن كامتشاتكا تضم أكثر من 300 بركان نشط وخامد، فإن البركان لم يُظهر أي علامات اضطراب منذ القرن السادس عشر، ما جعل ثورانه الأخير حدثا استثنائيا حتى في منطقة كهذه.

الصورة الأحدث التي التقطها جهاز OLI-2 على متن القمر الصناعي Landsat 9 بتاريخ 14 نوفمبر، أظهرت عمودا كثيرا من الرماد يتجه نحو الشمال الغربي، بينما وثقت صور أخرى تدفقات حممية تمتد بوضوح على المنحدرات المغطاة بالثلوج.

تحذير برتقالي للطيران

أعلنت ناسا أن الثوران رفع الرماد البركاني لعدة كيلومترات فوق الفوهة، ما دفع السلطات الجوية الروسية إلى رفع مستوى التحذير للطيران إلى اللون البرتقالي، في مؤشر على احتمالية استمرار النشاط أو توسّعه.

وقالت الوكالة إن contrast “التقاء الحمم الحمراء بالسفوح البيضاء” يُبرز حجم التحول الجيولوجي الذي يمر به البركان.

زلزال قوي يسبق الانفجار بخمسة أيام

وسبق الثوران زلزال قوي ضرب المنطقة في 29 يوليو 2025 بقوة 8.8 درجة، أحد أقوى الزلازل المسجلة في المنطقة، وأثار حينها مخاوف من موجات تسونامي عبر المحيط الهادئ.

ويرجح علماء في ناسا أن يكون للزلزال دور مباشر في تحريك الصهارة الخامدة داخل البركان.

وقال الجيوفيزيائي بول لوندغرين من مختبر الدفع النفاث إن قياسات التغير في سطح الأرض تدعم هذا الارتباط بين الزلزال والانفجار البركاني.

خلفية جيولوجية

ويقع بركان كراشينينيكوفا داخل كالديرا واسعة ويضم مخروطين متداخلين.

وتشير السجلات الجيولوجية إلى أن آخر ثوران كبير له كان في القرن السادس عشر، بينما يعود تشكل الكالديرا إلى نحو 30 ألف سنة.

ورغم الطبيعة النشطة لكامتشاتكا، فإن عودة بركان خامد منذ قرون تبقى حدثًا استثنائيًا يدفع العلماء لمراقبته وتحليل تأثيراته على البيئة والملاحة الجوية.

ثوران بركان هايلي غوبي في إثيوبيا

في مشهد جيولوجي آخر لا يقل إثارة، استيقظ بركان هايلي غوبي الإثيوبي بعد 10 آلاف عام من الخمول، مطلقا أعمدة ضخمة من الرماد اتجهت نحو البحر الأحمر، وامتدت تأثيراتها إلى سلطنة عمان واليمن.

رماد مختلف ومخاطر حادة

ويتكون الرماد البركاني من شظايا صخرية حادة وزجاج بركاني صلب، وهو يختلف كليا عن الرماد الناعم الناتج عن احتراق المواد، ما يجعل تأثيراته على الإنسان والطائرات والبنية التحتية أشد خطرا.

ورغم أن المنطقة المحيطة بالبركان تعد وجهة سياحية خصوصًا قرية عفر وصحراء داناكيل فإن ثورانه الأخير كان الأول في التاريخ الموثق خلال العصر الهولوسيني.

رصد عبر الأقمار الصناعية

استمر الثوران لساعات، وأطلق أعمدة رماد وصل ارتفاعها إلى 10–15 كيلومترا داخل الغلاف الجوي وقد تم رصد الحدث بدقة عبر الأقمار الصناعية ومركز VAAC تولوز المختص بالرماد البركاني.

ظاهرة تستحق المتابعة

تزامن استيقاظ بركانين خامدين منذ آلاف السنين في فترتين متقاربتين يفتح الباب أمام تساؤلات علمية حول تأثيرات الزلازل الكبرى، و التغيرات العميقة في باطن الأرض، والكيفية التي قد تعيد تنشيط براكين ظلت صامتة عبر القرون. 

بركان كراشينينيكوفا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا القمر الصناعي Landsat 9 بركان هايلي ثوران بركان هايلي غوبي قرية عفر ناسا جزيرة كامتشاتكا الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس لجنة انتخابية يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في مدرسة النصر بالمطرية .. شاهد

الانتخابات في السيدة زينب

ساعة على انتهاء التصويت.. لجان السيدة زينب تواصل استقبال الناخبين

مجلس الشيوخ

عمر الغنيمي: وعي المصريين يسقط ادعاءات الإخوان ويُفشل حملاتهم ضد الانتخابات

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد