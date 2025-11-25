قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: المبالغ المستحقة للمدربين ليست كبيرة ويمكن تسويتها سريعًا

شوبير
شوبير
منار نور

علق الإعلامي أحمد شوبير على تزايد القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي أدت إلى إيقاف القيد، بعد أن تم إخطار النادي بوجود قضية جديدة خلال الساعات الماضية.


وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير":"الزمالك يواجه أكثر من إيقاف قيد، والإيقاف الجديد موضوع تحدثنا عنه كثيرًا ونبهنا مسؤولي النادي بشأنه".


وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن الزمالك قام بمحاولات تسوية بعض القضايا، لكن لم يتم استكمال هذه التسويات. 

وأضاف:"الإيقاف الجديد مرتبط بالمدرب جروس، الذي تبلغ مستحقاته 133 ألف دولار، وقد تم إيقاف قيد الزمالك ثلاث مرات بسبب هذا المبلغ فقط. وإذا تم دفعه، سيتم رفع الإيقاف قريبًا".


كما أوضح شوبير أن مساعدي المدرب جوميز لكل منهم مستحقات تصل إلى 20 ألف دولار، بينما جوميز نفسه له 120 ألف دولار، ليصبح إجمالي المستحقات 313 ألف دولار تقريبًا، أي نحو 14 مليون جنيه. 

وأضاف:"هذه المبالغ ليست كبيرة بالنسبة لعشاق النادي أو أعضاء المجلس، ويمكن تغطيتها بسهولة".

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض المبالغ السابقة، مثل مستحقات اللاعبين ميشالاك وفرجاني ساسي، كانت أكبر بكثير، مما يجعل الوضع الحالي قابلاً للحل سريعًا عند سداد المبالغ المستحقة.

شوبير ايقاف قيد الزمالك قضايا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

قبل غلق الصناديق.. محافظ الغربية يواصل تفقد لجان المحلة

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة

هنو و أبو النصر يزوران قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر

يخدم 22 قرية .. هنو و أبو النصر يزوران قصر ثقافة ناصر ببني مر | صور

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد