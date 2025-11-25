شوبير: المبالغ المستحقة للمدربين ليست كبيرة ويمكن تسويتها سريعًا

علق الإعلامي أحمد شوبير على تزايد القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي أدت إلى إيقاف القيد، بعد أن تم إخطار النادي بوجود قضية جديدة خلال الساعات الماضية.



وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير":"الزمالك يواجه أكثر من إيقاف قيد، والإيقاف الجديد موضوع تحدثنا عنه كثيرًا ونبهنا مسؤولي النادي بشأنه".



وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن الزمالك قام بمحاولات تسوية بعض القضايا، لكن لم يتم استكمال هذه التسويات.

وأضاف:"الإيقاف الجديد مرتبط بالمدرب جروس، الذي تبلغ مستحقاته 133 ألف دولار، وقد تم إيقاف قيد الزمالك ثلاث مرات بسبب هذا المبلغ فقط. وإذا تم دفعه، سيتم رفع الإيقاف قريبًا".



كما أوضح شوبير أن مساعدي المدرب جوميز لكل منهم مستحقات تصل إلى 20 ألف دولار، بينما جوميز نفسه له 120 ألف دولار، ليصبح إجمالي المستحقات 313 ألف دولار تقريبًا، أي نحو 14 مليون جنيه.

وأضاف:"هذه المبالغ ليست كبيرة بالنسبة لعشاق النادي أو أعضاء المجلس، ويمكن تغطيتها بسهولة".

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض المبالغ السابقة، مثل مستحقات اللاعبين ميشالاك وفرجاني ساسي، كانت أكبر بكثير، مما يجعل الوضع الحالي قابلاً للحل سريعًا عند سداد المبالغ المستحقة.