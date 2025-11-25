قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
محافظات

استمرار توافد المواطنين على لجان جنوب سيناء في انتخابات مجلس النواب 2025

توافد الناخبين علي لجان جنوب سيناء
توافد الناخبين علي لجان جنوب سيناء
ايمن محمد

تواصل لجان الاقتراع في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء استقبال المواطنين 

 بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط والتنظيم الكامل من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهدت لجان طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، طابا وسانت كاترين توافدًا مستمرًا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في اليوم الثاني، حيث حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على مواصلة المشاركة الفعّالة التي تعكس الوعي بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وتواصل الجهات الأمنية تأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، فيما يواصل القضاة ورؤساء اللجان الإشراف الكامل على مجريات العملية الانتخابية لضمان الشفافية وتيسير إجراءات التصويت.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها لليوم الثاني على التوالي، وأن الإقبال يشهد زيادة تدريجية على مدار اليوم، في ظل التزام تام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وسلاسة عملية التصويت.

وجددت المحافظة دعوتها لجميع المواطنين الذين لم يُدلوا بعد بأصواتهم إلى التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية قبل موعد الإغلاق الرسمي، تأكيدًا لدورهم الوطني في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب . البلاد.

جنوب سيناء توافد الناخبين لجان النواب

