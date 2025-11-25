استمرار توافد المواطنين على لجان جنوب سيناء في انتخابات مجلس النواب 2025

تواصل لجان الاقتراع في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء استقبال المواطنين

بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط والتنظيم الكامل من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهدت لجان طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، طابا وسانت كاترين توافدًا مستمرًا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في اليوم الثاني، حيث حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على مواصلة المشاركة الفعّالة التي تعكس الوعي بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وتواصل الجهات الأمنية تأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، فيما يواصل القضاة ورؤساء اللجان الإشراف الكامل على مجريات العملية الانتخابية لضمان الشفافية وتيسير إجراءات التصويت.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها لليوم الثاني على التوالي، وأن الإقبال يشهد زيادة تدريجية على مدار اليوم، في ظل التزام تام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وسلاسة عملية التصويت.

وجددت المحافظة دعوتها لجميع المواطنين الذين لم يُدلوا بعد بأصواتهم إلى التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية قبل موعد الإغلاق الرسمي، تأكيدًا لدورهم الوطني في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب . البلاد.