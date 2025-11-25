الكرملين: لم نتسلم خطة السلام الخاصة بأوكرانيا وننتظر من الولايات المتحدة مشاركة خططها للتسوية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، "إن موسكو لم تتسلم خطة السلام المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا، ونتنظر من الولايات المتحدة مشاركة خططها للتسوية عبر القنوات الرسمية".



وأكد بيسكوف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه لم يتم مناقشة الخطة بالتفصيل، فهي لا تزال مسودة من الجانب الأمريكي وضعت بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي، يعد الخيار الجوهري الوحيد هو المشروع الأمريكي الذي سيكون أساسا جيدا للمفاوضات.



وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما أكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات والتزامها بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب التي جرت في ألاسكا.