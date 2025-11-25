صحفي: المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد شفافية واضحة وتصدي لأي تجاوزات

قال ماهر مقلد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد متابعة كبيرة، خاصة بعد بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيانات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، التي أكدت على الشفافية والرقابة في سير العملية الانتخابية.

التعامل الحاسم مع التجاوزات

وأوضح مقلد أن بعض التجاوزات ظهرت خلال العملية الانتخابية، إلا أن هناك تصديًا واضحًا وقويًا لأي محاولة للخروج عن الضوابط.

وشدد على أن أي شخص يخالف القانون سيتعرض للمساءلة دون استثناء.

حرص المرشحين على الالتزام بالضوابط

وأشار إلى أن عددًا من المرشحين أبدوا حرصًا كبيرًا على أن تتم العملية الانتخابية وفق القواعد المنظمة، لضمان خروج الحدث بما يليق بمصر ويعكس صورتها أمام العالم.

إرادة الناخب هي الفيصل

وأكد ماهر مقلد أن إرادة الناخب المصري هي العامل الوحيد الحاسم في تحديد من يحظى بثقة المواطنين، مشددًا على أن العملية الانتخابية تُدار بما يضمن احترام صوت كل مواطن.