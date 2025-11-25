قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
توك شو

صحفي: المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد شفافية واضحة وتصدي لأي تجاوزات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال ماهر مقلد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد متابعة كبيرة، خاصة بعد بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيانات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، التي أكدت على الشفافية والرقابة في سير العملية الانتخابية.

التعامل الحاسم مع التجاوزات

وأوضح مقلد أن بعض التجاوزات ظهرت خلال العملية الانتخابية، إلا أن هناك تصديًا واضحًا وقويًا لأي محاولة للخروج عن الضوابط. 

وشدد على أن أي شخص يخالف القانون سيتعرض للمساءلة دون استثناء.

حرص المرشحين على الالتزام بالضوابط

وأشار إلى أن عددًا من المرشحين أبدوا حرصًا كبيرًا على أن تتم العملية الانتخابية وفق القواعد المنظمة، لضمان خروج الحدث بما يليق بمصر ويعكس صورتها أمام العالم.

إرادة الناخب هي الفيصل

وأكد ماهر مقلد أن إرادة الناخب المصري هي العامل الوحيد الحاسم في تحديد من يحظى بثقة المواطنين، مشددًا على أن العملية الانتخابية تُدار بما يضمن احترام صوت كل مواطن.

ماهر مقلد مدير تحرير جريدة الأهرام الانتخابات انتخابات النواب

