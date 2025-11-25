اندلاع حريق بمحل أجهزة كهربائية بأسيوط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

اندلاع حريق في محل أجهزة كهربائية بأسيوط
إيهاب عمر

اندلع حريق في محل أجهزة كهربائية، اليوم الثلاثاء، بنزلة السائح بمركز ديروط في أسيوط دون وقوع إصابات بشرية.

نشوب حريق في محل بيع اجهزة كهربائية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في محل بيع اجهزة كهربائية بنزلة السائح بمركز ديروط.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في محل بيع أجهزة كهربائية ملك " حماده إبراهيم " بحري نزلة السائح بسبب ماس كهربائي .


أسفر الحادث عن احتراق محتويات المحل دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

