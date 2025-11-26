مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: اجتماع القاهرة يمثل إعادة ضبط لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن الاجتماع الذي عُقد في القاهرة بمشاركة رئيس المخابرات العامة المصري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركية، بهدف تكثيف الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط الاتفاق.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع يُعد جزءًا من عملية ضبط وتثبيت اتفاقية شرم الشيخ التي تتضمن ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق السلام في قطاع غزة، ووضع الخطوط العريضة للسلم والاستقرار، مع استبعاد إسرائيل عن بعض أطر التعاون الرسمية والبروتوكولات المتعلقة بتطبيق الاتفاق.

وأشار إلى أن الوضع الداخلي الإسرائيلي، بما في ذلك الصراعات بين الجيش والقادة السياسيين ووجود توتر بين نتنياهو واليسار، يؤثر سلبًا على التزام الحكومة الإسرائيلية بالاستقرار الخارجي، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وعي بتأثير هذه النقاط على خطته تجاه غزة والمنطقة، مؤكدًا أن عدم وجود ضبط وتثبيت للأوضاع الأمنية والديموغرافية في غزة قد يفاقم التوترات في الشرق الأوسط.