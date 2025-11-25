قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحشتينا .. شرم الشيخ للمسرح يقدم لمسة وفاء لـ سميحة أيوب بصوت جنات
الموت نعمة .. محمد صبحي: ربنا كرمني باستشعار حب الجمهور في وعكتي الأخيرة
فيروس في المخ .. محمد صبحي يكشف لأول مرة تفاصيل عن مرضه
بعد انتهاء التصويت بالمرحلة الثانية.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الذهب يرتفع محليا وعالميا مدعوما بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر
الأمن يفحص بلاغا يتهم سائق أوتوبيس مدرسة في التجمع بخدش براءة صغار
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب
هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق
عبد العاطى: مصر تستثمر 600 مليار دولار في البنية التحتية لتعزيز موقعها الإقليمي
دعماً للإبداع والتراث .. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط
مدبولي يشارك في ملتقى الرعاية الصحية ويترأس اللجنة العليا المصرية الجزائرية.. غدا
ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متابعة السويس: مشادة في اللجنة 9 بعد وصول مترشح نيابي

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
هاني حسين

أكد القاضي مصطفى سامي رئيس لجنة متابعة محافظة السويس، أنه حدثت مشادة في اللجنة الفرعية رقم 9 بعدما وصل لها احد المترشحين ومعه 3 من أنصاره.

 وقال مصطفى سامي في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" جاري عرض الامر على النيابة العامة".


وفي سياق متصل، أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه مازال هناك كثافات في القرى ونحن مستمرين في العمل لحين الانتهاء من إدلاء كل من يتواجد في لجنته للانتخاب بصوته .

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات: تمكين  الناخبين المتواجدين داخل اللجان من الإدلاء باصواتهم".


وأضاف" كل الشكر والتقدير للمواطن المصري الذي يعد البطل الحقيقي لإنجاح ملحمة انتخابات مجلس النواب"

الانتخابات اخبار التوك شو انتخابات النواب مصر الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

القبور

أمين الإفتاء يحدد 3 شروط لـ عمل "عضامة للموتى"

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

بالصور

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق

ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد

ميرفت سلامة
ميرفت سلامة
ميرفت سلامة

عادات يومية بسيطة ترفع ضغط الدم دون أن نشعر.. تجنبها لحماية قلبك

عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد