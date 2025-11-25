متابعة السويس: مشادة في اللجنة 9 بعد وصول مترشح نيابي

أكد القاضي مصطفى سامي رئيس لجنة متابعة محافظة السويس، أنه حدثت مشادة في اللجنة الفرعية رقم 9 بعدما وصل لها احد المترشحين ومعه 3 من أنصاره.

وقال مصطفى سامي في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" جاري عرض الامر على النيابة العامة".



وفي سياق متصل، أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه مازال هناك كثافات في القرى ونحن مستمرين في العمل لحين الانتهاء من إدلاء كل من يتواجد في لجنته للانتخاب بصوته .

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين المتواجدين داخل اللجان من الإدلاء باصواتهم".



وأضاف" كل الشكر والتقدير للمواطن المصري الذي يعد البطل الحقيقي لإنجاح ملحمة انتخابات مجلس النواب"