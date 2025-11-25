الجنسية مقابل الرحيل عن الأهلي.. إغراءات ضم إمام عاشور للدوري الأمريكي

كشف خالد الغندور عن مفاجآت في صفقة إمام عاشور المحتملة للدوري الأمريكي خلال الميركاتو الشتوي المقبل .



وقال الغندور في تصريحات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إمام عاشور ووكيله آدم وطني أبديا موافقتهما على عرض الاحتراف للدوري الأمريكي.

وأضاف: هناك احتمالية كبيرة بأن يكون العرض عبارة عن إعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي يُتفق عليه.

وأكمل: بنسبة كبيرة النادي هو نيويورك ريد بولز وهو أحد أندية بلدوري الأمريكي، النادي الأمريكي يقدم إغراءات مادية كبيرة للاعب براتب يتخطى ضعف ما يتقاضاه مع الأهلي.

وأختتم :من ضمن الإغراءات حصول إمام عاشور على الجنسية الأمريكية حال الموافقة على الانتقال بشكل نهائي.