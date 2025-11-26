مؤشرات وول ستريت ترتفع بدعم من آمال خفض الفائدة الأمريكية



أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء على ارتفاع، حيث جدد المتعاملون الرهانات على خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، بينما دفعت أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى للصعود.

وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.9% بعد تأرجحه سابقاً بين مكاسب وخسائر طفيفة. أما مؤشر "ناسداك 100"، وبعدما تراجع بما يصل إلى 1.3%، فقد أنهى اليوم مرتفعاً بنسبة 0.6%.

ورسخت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على خفض الفائدة في ديسمبر. وقد دفع هذا التفاؤل الأسهم للصعود حتى يوم الإثنين.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، واستقر بالقرب من 4% بعد بروز كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كأوفر المرشحين حظاً لتولي منصب رئيس الفيدرالي المقبل. وظل الدولار منخفضاً. وهبطت "بتكوين" دون 88 ألف دولار.

ومن بين تحركات الأسهم الفردية، تراجعت أسهم "ألفابت" عن أعلى مستويات الجلسة التي كانت قد دفعت عملاق البحث إلى الاقتراب من تقييم قدره 4 تريليونات دولار، وذلك بعد أن أفاد موقع "ذي إنفورميشن" بأن "ميتا بلاتفورمز" تجري محادثات لاستخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"جوجل". وظلت أسهم "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" و"أوراكل كورب" منخفضة.