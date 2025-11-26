قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
وزير الخارجية في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة
مؤشرات وول ستريت ترتفع بدعم من آمال خفض الفائدة الأمريكية

وكالات


أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء على ارتفاع، حيث جدد المتعاملون الرهانات على خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، بينما دفعت أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى للصعود.

وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.9% بعد تأرجحه سابقاً بين مكاسب وخسائر طفيفة. أما مؤشر "ناسداك 100"، وبعدما تراجع بما يصل إلى 1.3%، فقد أنهى اليوم مرتفعاً بنسبة 0.6%.

ورسخت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على خفض الفائدة في ديسمبر. وقد دفع هذا التفاؤل الأسهم للصعود حتى يوم الإثنين.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، واستقر بالقرب من 4% بعد بروز كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كأوفر المرشحين حظاً لتولي منصب رئيس الفيدرالي المقبل. وظل الدولار منخفضاً. وهبطت "بتكوين" دون 88 ألف دولار.

ومن بين تحركات الأسهم الفردية، تراجعت أسهم "ألفابت" عن أعلى مستويات الجلسة التي كانت قد دفعت عملاق البحث إلى الاقتراب من تقييم قدره 4 تريليونات دولار، وذلك بعد أن أفاد موقع "ذي إنفورميشن" بأن "ميتا بلاتفورمز" تجري محادثات لاستخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"جوجل". وظلت أسهم "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" و"أوراكل كورب" منخفضة.

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

صورة أرشيفية

موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟

علي آكبر ولايتي

مستشار المرشد الإيراني: لا غنى للبنان عن حزب الله لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

انفجار ضخم

مقتـ.ل خمسة أشخاص في انفجار بمدينة إدلب السورية

النائب إنصاف مايو

البرلمان العربي: تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وجهين لشبكة واحدة من الجريمة المنظمة

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

