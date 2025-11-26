قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مطمئنا المواطنين.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري يدخل مرحلة استقرار
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص بأكتوبر
طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لهيئة الرعاية الصحية بحضور مدبولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
وزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي
خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
تحقيقات وملفات

شرم الشيخ تحتضن الانطلاقة المبهرة للدورة العاشرة من مهرجان المسرح الشبابي

ايمن محمد

افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية، وأوليفيا تودرين سفيرة رومانيا، إلى جانب نخبة من قيادات العمل الثقافي والفني، وعدد كبير من الفنانين والضيوف من مصر ودول العالم.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "اسم على مسمى"، الذي يتناول المسيرة الفنية للنجمة إلهام شاهين، وتحمل الدورة الحالية اسمها تكريمًا لعطائها الممتد لأكثر من خمسة وأربعين عامًا في المسرح والسينما والتلفزيون. 

وشارك في الفيلم عدد من رموز الفن المصري، بينهم الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، ويسرا، وأحمد عبد العزيز، وجمال عبد الناصر، وهاني رمزي، وميدو عادل، ومحي إسماعيل، ومفيد عاشور، ورانيا فريد شوقي، ومحمد صلاح آدم، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج هشام عطوة، الذين استعرضوا أبرز محطات تألق شاهين وريادتها الفنية.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، وبالدعم الكامل من محافظة جنوب سيناء، إلى جانب الرعاية الذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة "عين" للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان. وتتولى إدارة الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية اسم سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

ورحب المحافظ ، بالسفراء والضيوف وممثلي المؤسسات المختلفة ونجوم الفن والإعلام، ومؤكدًا أن شرم الشيخ، مدينة السلام والخضرة والذكاء، أصبحت منصة عالمية لاحتضان أبرز الفعاليات والمهرجانات الدولية.

وأشار المحافظ، إلى فخر محافظة جنوب سيناء باستضافة الدورة العاشرة من المهرجان، الذي أثبت خلال سنواته العشر أهميته كجسر للتواصل الفني والحضاري بين شباب المسرح من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن المسرح "أبو الفنون ولغة تتجاوز الحدود وتوحد القلوب".

و أضاف أن إطلاق اسم النجمة إلهام شاهين على هذه الدورة يأتي تقديرًا لمشوارها الفني وإسهاماتها المؤثرة في التعبير عن قضايا المجتمع، معربًا عن سعادته بحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين الذين يمثلون القوة الناعمة لمصر وصورتها الحضارية أمام العالم.

وأكد المحافظ، أن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية الداعمة للثقافة والفنون، وضمن استراتيجية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الدور الثقافي والحضاري للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام كلمته، وجّه المحافظ الشكر للقائمين على المهرجان، متمنيًا له مزيدًا من التميز في تعزيز الصداقة والروابط الثقافية بين الشعوب، مختتمًا بتحيته:

"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر."

ويواصل المهرجان فعالياته على مدار عدة أيام بمشاركة واسعة من الفرق الشبابية والفنانين من مصر وعدد من الدول، دعمًا للحركة المسرحية وفتح آفاق أرحب للإبداع والطاقات الواعدة في مجال الفنون.

