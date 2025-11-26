بدء اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل اللجنة

بدء منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب شوقي علام.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

يذكر ان انتخابات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، اسفرت عن انتخاب النائب شوقي علام المفتي السابق، رئيسًا للجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

كما أسفرت انتخابات اللجنة عن انتخاب النائب محمد سليم السيد عطية أبو الخير، في منصب الوكيل الأول، ومحمد طه عليوة، في منصب الوكيل الثاني، وأحمد تركي في منصب أمين سر اللجنة.