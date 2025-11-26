الدفهلية... إعلان نتيجة الدائرة العاشرة بالسنبلاوين

أعلنت اللجنة المشرفة على سير اعمال انتخابات مجلس النواب بالدائرة العاشرة ومقرها مركز ومدينة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية نتيجة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالداخل.

إجمالي عدد الناخبين المقيدين بكشوف الناخبين 536،478 ناخبًا، بلغ عدد الحضور إلى 174،461 ناخبًا. وعدد الأصوات الصحيحة 167،263 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 7،198 صوتًا.

وحصل مرشح حزب حماة الوطن حسن أمين حسن سليمان على 31،989 صوتا، بينما حصل المرشح محمد السيد محمود النبوي على 29،957 صوتا، صلاح السيد فودة: 27،437 صوتا، ونعيم نصر عبدالعزيز علي: 24،008 أصوات، السيد عبد المعطي خميس 23،487 صوتا، رامي محمد رشدي محمد زكي محمد المتولي 19،878 صوتا، وهريدي السيد السيد شريف: 16،715 صوتا مع انتظار نتيجة المصرين بالخارج.