متحدث وزارة الرياضة: فكرة استقالة مجلس الزمالك غير مطروحة

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف إم: اطلاقاً لم يحدث ان اي فرد او جماعي حول الاستقالة من مجلس إدارة نادي الزمالك.



وأضاف: لا فيه دخان او نار حول فكرة استقالة مجلس الزمالك وهذه الفكرة لم تطرح ولم يتحدث اي من أعضاء مجلس الزمالك حول الاستقالة.

وتابع: فكرة الاستقالة لها شق قانوني وليست بالكلام وأرض نادي الزمالك مفيهاش جديد الموضوع محل التحقيقات ونحرص على مساندة نادي الزماالك.