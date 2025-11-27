هل تجوز الصلاة فى غرفة بها تليفزيون مفتوح؟

هل الصلاة بوجود التلفاز فى الغرفة ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأجاب “العجمي”، قائلاً: لماذا كان حراما.. فهل لأنك تصلي وتتابعين التلفاز؟، وحتى لو كان التلفاز موجودا فى المكان الذى تصلي فيه فأخفضى الصوت وصلي ولا حرج فى ذلك.

من جانبه، قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنحكم الصلاة خلف التلفزيون أو الإذاعة ، عمل غير صحيح.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أن أهل العلم أشاروا إلى أن الاقتداء بالمذياع لا يصح لا في الجمعة ولا في الجماعة، وذلك لعدم اتصال الصفوف، وللعلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع كلام نفيس حول هذه المسألة.



وأكد الجندي، أن هذه الصلاة لا تصح لأنها لا تحقق الجماعة المشترطة فى هذه العبادات، لأن صلاة الجماعة لابد أن تكون مجتمعة، أى يحصل اجتماع بين المصلين، وأن الصلاة خلف المذياع لا تحقق هذا الشرط.

هل يجوز ذكر الله وانا اتصفح على الموبايل أو أشاهد التلفاز؟

سؤال أجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. .

وأضاف "شلبي" قائلًا: إنه يجوز للإنسان أن يذكر الله فى اى وقت،فالله تعالى يقول فى كتابه الكريم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا}،فذكر الله يجوز على كل حالات الإنسان، ولكن أعلى الثواب والأجر عندما يكون الإنسان منشغلًا بالذكر فقط.

حكم التسبيح أمام التلفزيون أو أثناء فتح الفيسبوك ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح العجمي، قائلًا: "إن الأصل أن الانسان يدقق في ذكر الله، وألا ينشغل بما سواه حتي يكون هناك حضور للقلب، وعلى الإنسان أن يتأدب مع الله، فالإنسان ثقيل عليه أن ينشغل عن بشر يتحدث معه".

وتابع: أن التسبيح أمام التلفزيون جائز، ولكن يجب التأدب مع الله.