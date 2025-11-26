رئيس شعبة الأرز: أغلى سعر حاليا في الأسواق من 30 لـ 32 جنيها

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن حجم استهلاك الأرز سنويا هو 3.5 مليون طن ولدينا فائض 750 ألف طن من الأرز .

وقال شحاتة في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور”: "الفائض يعطينا افضلية في العام المقبل من زراعة الأرز ويسهم في زيادة الإنتاجية وزيادة حجم الفائض لدينا بما يسهم في ثبات الأسعار ".

وأكمل: "لدينا ثبات في أسعار الأرز منذ 3 سنوات ولدينا وفرة في إنتاج الأرز".

ولفت رجب شحاتة: " جميع أنواع الأرز متوفرة في الأسواق ولا نتلقى أي شكاوى من عدم توافر الأرز وهو متواجد في أي مكان".

وتابع: "أغلى سعر أرز حاليا في الأسواق من 30 لـ 32 جنيها".

