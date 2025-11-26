وكالة الفضاء المصرية تحتفل بتسلم شهادتي الأيزو في احتفالية رفيعة المستوى

شهدت وكالة الفضاء المصرية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 احتفالية رسمية لتسلم شهادتي AS9100:2016 و EN9001 بعد نجاحها في اجتياز جميع متطلبات نظم الجودة والمعايير الدولية المعتمدة للجهات العاملة في مجال الفضاء والطيران، في خطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ منظومة التميز المؤسسي وتعزيز الثقة في قدرات الوكالة على تقديم خدمات فضائية متقدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

تطوير البنية الفضائية الوطنية

وجاءت هذه الفعالية لتُجسد اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الفضائية الوطنية، وتعميق الشراكات الدولية، وإبراز الدور الإقليمي للوكالة على مستوى القارة الإفريقية. وقد شهد الحفل حضورًا رفيعًا تقدّمه الدكتور مهندس/ ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسيد إريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، والأستاذ الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي السابق للوكالة، والدكتور تيديان أوتارا رئيس مجلس الفضاء الإفريقي واللواء/ شريف الرشيدي رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة، إلى جانب ممثل شركةAFNOR الفرنسية المانحة لشهادات الاعتماد.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور ماجد إسماعيل، كلمة أكّد فيها أن حصول الوكالة على شهادتي الاعتماد يعكس منظومة عمل دقيقة وجهوداً تكاملية بذلتها فرق المهندسين والإداريين على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوكالة مستمرة في تبني أعلى معايير الجودة العالمية بما يدعم دورها التنموي والعلمي محلياً وإقليمياً

وكانت الوكالة قد بدأت أعمال المراجعة الخاصة بالاعتماد خلال عام 2024 أثناء رئاسة الرئيس التنفيذي السابق للوكالة الأستاذ الدكتور/ شريف صدقي واستمرت لمدة أكثر من عام حيث تم اعتماد الوكالة بعد مرورها بجميع متطلبات المراجعة بنجاح.

كما ألقى الأستاذ الدكتور شريف صدقي كلمة استعرض فيها أبرز مراحل التطوير المؤسسي التي شهدتها الوكالة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بروح التعاون بين جميع الإدارات، وحرص قيادة الوكالة على ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد الدولي.

وفي كلمته، أعرب السفير إريك شوفالييه عن سعادته بمشاركة الوكالة هذا النجاح، مشيراً إلى أن حصول وكالة الفضاء المصرية على شهادات الأيزو يعكس التزاماً واضحاً بمعايير التميز، ويُعزز فرص التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، خاصة في ظل العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين.

كما أكد الدكتور تيديان أوتارا، رئيس مجلس الفضاء الإفريقي، في كلمته أن حصول وكالة الفضاء المصرية على شهادتي الاعتماد خلال فترة وجيزة يُعد إنجازاً مهماً للمنظومة الفضائية الإفريقية، مشدداً على أن مصر تُعد ركيزة أساسية في دعم توجهات القارة نحو تطوير برامج الفضاء وتسريع وتيرة الابتكار والتنمية.

وتضمّن برنامج الاحتفال مراسم تسليم الشهادتين رسمياً وتكريم عدد من مهندسي وإداريي الوكالة بمنحهم شهادات معتمدة تقديراً لجهودهم في إنجاح هذا المسار الهام لاعتماد الوكالة طبقاً لمتطلبات الفضاء والطيران.