قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء يبحث مع وفد الأكاديمية الصينية للغابات تعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

استقبل مركز بحوث الصحراء، وفدًا من الأكاديمية الصينية للغابات لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي في مجالات مكافحة التصحر والتأقلم مع الجفاف وحماية الموارد البيئية في المناطق الصحراوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بتفعيل الشراكات مع الجهات العلمية الدولية، وتعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات.

واستقبل الوفد الدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات نيابة عن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وذلك في إطار جهود المركز، في القضايا المرتبطة بقضايا مكافحة التصحر واستدامة النظم البيئية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات العلمية بين مصر والصين، ودور الشراكات المشتركة في دعم الأبحاث وتخريج طلاب الدراسات العليا، خاصة في المجالات المرتبطة بالبيئة والصحراء. 

وقدّم خبراء المركز عروضًا حول جهود رصد وتقييم التصحر باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إضافة إلى إنجازات المركز في مجالات المياه والزراعات الملحية.

وناقش الجانبان مسودة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها قريبًا، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات وبحوث مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، والتعاون في الإشراف على طلاب الدراسات العليا.

وشملت الزيارة تفقد المعمل المركزي ومركز التميز لتحلية المياه ومصنع الأغشية، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالإمكانات البحثية والتقنية المتقدمة للمركز.

ومن المقرر أن يواصل الوفد الصيني برنامجه بزيارة المحطة الإقليمية برأس سدر بجنوب سيناء للتعرّف على أنشطة الزراعات الملحية والبنك الإقليمي للجينات، بمرافقة عدد من الباحثين المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.

مكافحة التصحر

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا لاتفاقية مكافحة التصحر، والدكتور محمد يوسف رئيس قسم الجيولوجيا وخبير الاستشعار من البعد بالمركز وعضو اللجنة العلمية لمكافحة التصحر، والدكتور محمد حمدي المشرف على المحطات البحثية ومنسق العلاقات المصرية الصينية بالمركز، والدكتور مصطفى محي الباحث المساعد بقسم الكثبان الرملية، فيما ضم الوفد الصيني قيادات من الأكاديمية ومسؤولين من السفارة الصينية بالقاهرة.

مركز بحوث الصحراء الأكاديمية الصينية للغابات الموارد البيئية الجفاف النظم البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: إضافة 4.5 مليون فدان للزراعة بحلول 2026.. وترشيد الاستهلاك لدعم الأمن الغذائي

السيسي

السيسي: الاستخدام الإيجابي للتقنيات جزء من التقدم.. و"فيتو" على ممارسات تصويت النواب للحفاظ على مصلحة الوطن

صورة أرشيفية

مخلوف: إتاحة خدمات النيابة العامة عبر أبلكيشن وتشفير وتأمين البيانات

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد