بحوث الصحراء يبحث مع وفد الأكاديمية الصينية للغابات تعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر

استقبل مركز بحوث الصحراء، وفدًا من الأكاديمية الصينية للغابات لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي في مجالات مكافحة التصحر والتأقلم مع الجفاف وحماية الموارد البيئية في المناطق الصحراوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل الشراكات مع الجهات العلمية الدولية، وتعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات.

واستقبل الوفد الدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات نيابة عن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وذلك في إطار جهود المركز، في القضايا المرتبطة بقضايا مكافحة التصحر واستدامة النظم البيئية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات العلمية بين مصر والصين، ودور الشراكات المشتركة في دعم الأبحاث وتخريج طلاب الدراسات العليا، خاصة في المجالات المرتبطة بالبيئة والصحراء.

وقدّم خبراء المركز عروضًا حول جهود رصد وتقييم التصحر باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إضافة إلى إنجازات المركز في مجالات المياه والزراعات الملحية.

وناقش الجانبان مسودة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها قريبًا، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات وبحوث مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، والتعاون في الإشراف على طلاب الدراسات العليا.

وشملت الزيارة تفقد المعمل المركزي ومركز التميز لتحلية المياه ومصنع الأغشية، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالإمكانات البحثية والتقنية المتقدمة للمركز.

ومن المقرر أن يواصل الوفد الصيني برنامجه بزيارة المحطة الإقليمية برأس سدر بجنوب سيناء للتعرّف على أنشطة الزراعات الملحية والبنك الإقليمي للجينات، بمرافقة عدد من الباحثين المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.

مكافحة التصحر

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا لاتفاقية مكافحة التصحر، والدكتور محمد يوسف رئيس قسم الجيولوجيا وخبير الاستشعار من البعد بالمركز وعضو اللجنة العلمية لمكافحة التصحر، والدكتور محمد حمدي المشرف على المحطات البحثية ومنسق العلاقات المصرية الصينية بالمركز، والدكتور مصطفى محي الباحث المساعد بقسم الكثبان الرملية، فيما ضم الوفد الصيني قيادات من الأكاديمية ومسؤولين من السفارة الصينية بالقاهرة.