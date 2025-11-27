قررت جهات التحقيق، حبس شخص لاتهامه بتهديد جيرانه في قنا.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترديد عبارات تتضمن تهديدا لبعض جيرانه بقنا.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وبحوزته “سلاح أبيض – كمية من مخدر الشابو”.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لخلافات الجيرة، وأضاف بحيازته للمخدر المضبوط حيازته بقصد التعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.